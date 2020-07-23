Главный редактор нижегородской «Комсомолки» Андрей Вовк избран в Общественную палату Нижнего Новгорода

23 Июль 2020 2020-07-23T20:19:41+03:00

Андрей Вовк отметил, что для него большая честь быть избранным в Общественную Палату. Фото: Эксперт-клуб.

За него проголосовали 18 членов ОП из 19 присутствующих

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Новым членом Общественной палаты Нижнего Новгорода стал журналист, главный редактор «Комсомольской правды – Нижний Новгород» Андрей Вовк. Об этом стало известно после очередного заседания городской Общественной палаты. Заседание проходило в формате видеоконференции. Об этом сообщает источник в ОП Нижнего Новгорода.

Напомним, в конце мая по собственному желанию вышел из состава Палаты Александр Сурин, после чего началась процедура принятия нового члена ОП.

По информации председателя Общественной Палаты Геннадия Рябова, на место в Палате претендовали пять кандидатов. Кроме Андрея Вовка, пакеты документов подавали Марина Ефимова (директор фонда «Жизнь без границ»), Павел Массов (представитель союза ветеранов Афганистана «НАСЛЕДИЕ»), Михаил Тараканов (гедиректор Фонда ветеранов «Ратник»), полковник в отставке Ян Шварц (Нижегородская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»).

После презентации проектов, кандидаты рассказали о себе и своих планах в качестве членов ОП, затем началось голосование. 18 членов Палаты из 19 поддержали кандидатуру главреда «Комсомольской правды».

Андрей Вовк отметил, что для него большая честь быть избранным в Общественную Палату, представлять в ней интересы жителей.

- Планирую войти в состав комитета по местному самоуправлению, и заниматься, в том числе, контролем предстоящих выборов в городскую Думу, - отметил Андрей Вовк.

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ИСТОЧНИК KP.RU