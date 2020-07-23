2020-07-23T19:09:41+03:00
Общество

Глеб Никитин предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей среды

Вопрос контроля за экологической обстановкой обсуждался на заседании профильной рабочей группы Госсовета
Елена ЛАЗАРЕВА
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Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению «Экология и природные ресурсы» Глеб Никитин предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Контроль за экологической обстановкой обсудили на заседании рабочей группы Госсовета.

По словам главы региона, экологический мониторинг необходим для объективной оценки тех проектов, которые реализуются в рамках нацпроекта «Экология». Для эффективного анализа необходимо провести мониторинг воздуха, водных объектов, почв.

- У нас есть возможность подключить к развитию данного направления нацпроекта дополнительные ресурсы. Например, в Нижегородской области действует НОЦ мирового уровня, созданный благодаря национальному проекту «Наука», - добавил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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