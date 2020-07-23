Пенсионер погиб под колесами собственной иномарки в Кстовском районе
74-летний мужчина погиб под колесами собственного автомобиля в Кстовском районе Нижегородской области. Несчастный случай произошел 22 июля 2020 года в деревне Ветчак, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, около 12 часов дня рядом с домом №80 на Нагорной улице пенсионер покинул место водителя своего автомобиля марки Mitsubishi. При этом мужчина не предпринял необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства. Через несколько секунд автомобиль тронулся с места и придавил водителя.
От полученных ранений 74-летний нижегородец скончался на месте происшествия еще до приезда медицинских работников. В Госавтоинспекции уточнили также, что сам факт дорожно-транспортного происшествия был установлен позднее.
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ИСТОЧНИК KP.RU