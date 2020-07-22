Обнаружен возможный источник запаха газа в Нижнем Новгороде
На днях весь Нижний Новгород был встревожен появлением запаха газа. Одна за другой жалобы поступали из разных уголков города. Тогда выяснить его источник так и не удалось. Однако теперь к расследованию этого дела подключилась прокуратура.
- 20 июля в областную прокуратуру поступило обращение от регионального правительства с просьбой подключиться к проверке по факту появления этого запаха, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. – На данный момент один из возможных источников запаха газа уже обнаружен. Если по результатам проверки будут выявлены основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщается, в настоящее время проверка продолжается. Совместно с контролирующими органами прокуратура устанавливает источник и причины появления запаха газа.
Напомним, после обнаружения запаха газа по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе был сформирован оперативный штаб. Его возглавил заместитель губернатора Дмитрий Краснов.
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ИСТОЧНИК KP.RU