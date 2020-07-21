Нижегородский технический музей открывается после ремонта

21 Июль 2020 2020-07-21T18:06:14+03:00

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В среду, 22 июля, будут открыты двери нижегородского Технического музея. Первыми посетят его журналисты, а в открытии примут участие генеральный директор Нижегородского государственного музея-заповедника Юрий Филиппов и основатель Технического музея Вячеслав Хуртин.

Временные хранилища музея вместили более 2000 экспонатов. «Постоянно растущая коллекция редкой старинной техники и инструментов давно требовала более просторного помещения. Это было важно как для сохранности уникальных экспонатов, так и для удобства гостей. Музей сможет эффективнее организовать пребывание экскурсионных групп, когда будут сняты ограничения при посещении учреждений культуры», – отметил Вячеслав Хуртин. К слову, в ближайшее время планируется пополнить коллекцию масштабными и зрелищными образцами транспортной техники и телефонной связи.

Для посетителей коллекции музея станут доступными со второй половины августа.

Напомним, с января текущего года в музее проводились масштабные ремонтные работы, в связи с чем он был закрыт для посещений.

Справка «КП»:

Технический музей – филиал Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Это уникальное собрание исправных инструментов, электроприборов и другой старинной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU