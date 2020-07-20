Губернатор Нижегородской области объяснил, почему невозможно перейти на второй этап снятия ограничений

20 Июль 2020 2020-07-20T16:40:59+03:00

При этом он отметил, что наблюдаются положительные тенденции

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Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область не может перейти на второй этап снятия ограничений. Об этом он написал в своем Инстаграм-аккаунте сегодня, 20 июля.

Глеб Никитин отвечал на вопрос одного из пользователей, который четвертый месяц как вынужден не работать из-за коронавируса. «На что жить прикажите? Про второй этап тишина. Долго все это будет продолжаться?», — эмоционально спрашивал пользователь сети.

Глеб Никитин отметил, что тенденции положительные, но пандемия еще «бушует во всем мире».

«Все страны с нею борются. В Европе уже вторая волна заражения начинается, снова закрывается бизнес», - сообщил глава региона и подчеркнул, что невозможно одновременно бороться с коронавирусом и продолжать жить обычной жизнью.

«Невозможно одновременно бороться с болезнью и жить привычной жизнью. Я очень понимаю и очень сочувствую тем, кому особенно нелегко пришлось», — заявил он.

В заключение губернатор добавил, что решение о переходе на второй этап снятия ограничений будет приниматься в согласовании с санитарными врачами и по их указанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU