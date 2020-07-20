2020-07-20T15:49:40+03:00
Общество

Утечек на газозаправочных станциях Нижнего Новгорода не обнаружено

МЧС ищет источник вчерашней «газовой атаки»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Пожарно-спасательные подразделения провели проверку всех газозаправочных станций на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, никаких нарушений на данных объектах не выявлено. В проверке были задействованы 15 единиц техники и 69 человек личного состава.

На данный момент источник появившегося вчера в Нижнем Новгороде запаха газа не найден. Работа по выявлению причин появления запаха продолжается.

Напомним, резкий запах газа накрыл Нижний Новгород в воскресенье, 19 июля. Обеспокоенные жители выбегали на улицу. До экстренных служб невозможно было дозвониться.

Первые сообщения появились около 16:00 из Канавинского района, наибольшая концентрация была отмечена в центре Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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