Утечек на газозаправочных станциях Нижнего Новгорода не обнаружено
Пожарно-спасательные подразделения провели проверку всех газозаправочных станций на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, никаких нарушений на данных объектах не выявлено. В проверке были задействованы 15 единиц техники и 69 человек личного состава.
На данный момент источник появившегося вчера в Нижнем Новгороде запаха газа не найден. Работа по выявлению причин появления запаха продолжается.
Напомним, резкий запах газа накрыл Нижний Новгород в воскресенье, 19 июля. Обеспокоенные жители выбегали на улицу. До экстренных служб невозможно было дозвониться.
Первые сообщения появились около 16:00 из Канавинского района, наибольшая концентрация была отмечена в центре Нижнего Новгорода.
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ИСТОЧНИК KP.RU