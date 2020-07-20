Прирост заболеваний в Нижегородской области объяснил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов

20 Июль 2020 2020-07-20T14:46:18+03:00

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Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему количество заболевших в Нижегородской области остается высоким. На своей странице в Instagram он рассказал, чем вызвана разница между числом заболевших в Нижегородской области и других регионах России.

Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос одного из пользователей, который спросил у министра, почему в подмосковных регионах прирост маленький, а в Нижегородской области ежедневно выявляется около 200 и более случаев заболевания. В частности, в соседних с Москвой Тульской, Тверской и Владимирской областях количество заболевших за сутки на момент написания комментария исчислялось 2-4 десятками человек.

Как пояснил руководитель регионального минздрава, в Нижегородской области проводится больше тестов, следовательно, выявляется больше случаев коронавируса. Кроме того, население Нижегородской области больше, чем Тверской, Тульской и Владимирской.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области подтвердился 191 случай заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU