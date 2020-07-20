Владимир Солдатенков: «Строительство развязки на Циолковского – это стратегически важный для региона проект»

20 Июль 2020 2020-07-20T09:59:41+03:00

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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков оценил важность строительства транспортной развязки на проспекте Циолковского в Нижнем Новгороде:

- Жители Сормова, в том числе 7-го микрорайона, а также те, чьи дома расположены у железнодорожных переездов на улице Циолковского, уже устали от вечных автомобильных пробок. Страдают и дачники, которые выезжают из города в направлении Балахны.

Региональное министерство транспорта презентовало долгожданный проект будущей развязки на улице Циолковского. Судя по представленной схеме, у развязки будет один главный ход и семь различных съездов. Автотранспорт сможет быстро миновать два рельсовых перехода, после чего съехать на одну из улиц.

Безусловно, предстоящее строительство развязки — это стратегически важный проект, неслучайно его учитывали еще при разработке концепции стратегии развития Нижегородской области.

Строительство неизбежно создаст некоторые временные трудности для нижегородцев. Иначе не бывает. Вспомните строительство путепровода в направлении аэропорта «Стригино» накануне чемпионата мира по футболу. Тогда Автозаводский район на целый год был буквально «разрезан» пополам. Определенные сложности сейчас возникают и при строительстве объездной дороги в районе Ольгина, и на трассе Неклюдово-Золотово - одной из самых масштабных строек в Нижегородской области.

Но в таких случаях всегда просчитаны альтернативные варианты. В случае с развязкой на Циолковского предусмотрены объездные пути, дополнительные электрички. Наверняка в процессе строительства будут возникать непредвиденные проблемы, которые потребуется решать «в ручном режиме».

Объект будет находиться под постоянным контролем правительства области. Напомню, «Главное управление автодорог» должно возвести многоуровневую развязку за 32 месяца, то есть, она может появиться в Нижнем Новгороде уже к концу 2022 года. Сама жизнь диктует: строить все равно надо! Обращаюсь к сормовичам с просьбой: нужно потерпеть некоторое время. Зато потом по этой трассе будем не «ползти», как сейчас, а «летать»!

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ИСТОЧНИК KP.RU