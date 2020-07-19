Участок дороги Петрово – Малая Пристань отремонтировали в Шахунском районе

19 Июль 2020 2020-07-19T13:30:11+03:00

В рамках нацпроект было приведено в порядок 10 километров

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Ремонт участка дороги Петрово – Малая Пристань завершился в Шахунском районе. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в ходе работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был приведен в порядок отрезок длиной в 10 километров.

Согласно информации, подрядчик, занимающийся ремонтом, выполнил устройство основания дороги методом холодного ресайклинга, а также уложил новый выравнивающий слой. На все это в рамках госконтракта было потрачено более 75,2 миллиона рублей.

Напомним, всего в Шахунье в рамках национального проекта в этом году будет отремонтировано пять участков дорог общей протяженностью более 20 километров. А на территории Нижегородской области до конца декабря планируется сделать 195 участков общей протяженностью 881,1 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU