Участок дороги Петрово – Малая Пристань отремонтировали в Шахунском районе
Ремонт участка дороги Петрово – Малая Пристань завершился в Шахунском районе. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в ходе работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был приведен в порядок отрезок длиной в 10 километров.
Согласно информации, подрядчик, занимающийся ремонтом, выполнил устройство основания дороги методом холодного ресайклинга, а также уложил новый выравнивающий слой. На все это в рамках госконтракта было потрачено более 75,2 миллиона рублей.
Напомним, всего в Шахунье в рамках национального проекта в этом году будет отремонтировано пять участков дорог общей протяженностью более 20 километров. А на территории Нижегородской области до конца декабря планируется сделать 195 участков общей протяженностью 881,1 километра.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU