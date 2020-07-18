Глеб Никитин: «Убежден, что «Горький fest» пройдет на самом высоком уровне»

17 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М. Горького прошла церемония открытия IV фестиваля нового российского кино «Горький fest». Участников и гостей фестиваля поприветствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Народный артист РФ, президент фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков и кинорежиссер, генеральный директор продюсерского центра «ЛЮКСАР», продюсер кинофестиваля «Горький fest» Оксана Михеева.

«Горький fest» проходит в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз. За это время нижегородцы влюбились в фестиваль и его атмосферу. Год от года проект прогрессировал, и в этом году повышенные требования и определенные ограничения стали новым импульсом его развития: организаторы ввели онлайн-трансляции, чтобы все желающие смогли стать участниками главных событий», – подчеркнул Глеб Никитин.

Глеб Никитин подчеркнул, что некоторые конкурсные кинопоказы решено все-таки провести в традиционном формате - фильмы покажут на стадионе Нижний Новгород, с соблюдением санитарных норм. «Я убежден, что фестиваль пройдет на самом высоком уровне благодаря всем тем, кто искренне любит этот проект – организаторам, режиссерам, актерам, зрителям», – подчеркнул глава региона.

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