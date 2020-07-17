Уголовное дело возбуждено по поводу некачественного жилья для детей-сирот в Воротынце

17 Июль 2020 2020-07-17T21:02:23+03:00

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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело из-за некачественного жилья для сирот в Воротынце. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Напомним, скандал с жильем для выпускников детских домов разразился еще в январе 2020 года, когда администрация городского округа передала восьми детям-сиротам квартиры на улице Максима Горького в Воротынце, зная о наличии нарушений при строительстве. Как и следовало ожидать, квартиры оказались не то что просто некачественными, но и не отвечающими элементарным требованиям безопасности.

Сейчас следователи проводят обыски с целью изъятия необходимой документации на строительство и ввод в эксплуатацию указанного дома. Также допрашиваются представители фирмы-застройщика и сотрудники администрации. Кроме того, назначена строительно-техническая экспертиза.

Между тем, ранее сотрудники администрации утверждали, что все квартиры были сданы в соответствии со всеми нормами, а в непригодное для жизни состояние их привели сами новоселы.

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ИСТОЧНИК KP.RU