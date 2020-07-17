2020-07-17T21:02:23+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по поводу некачественного жилья для детей-сирот в Воротынце

В настоящее время проводятся обыски и допросы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело из-за некачественного жилья для сирот в Воротынце. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Напомним, скандал с жильем для выпускников детских домов разразился еще в январе 2020 года, когда администрация городского округа передала восьми детям-сиротам квартиры на улице Максима Горького в Воротынце, зная о наличии нарушений при строительстве. Как и следовало ожидать, квартиры оказались не то что просто некачественными, но и не отвечающими элементарным требованиям безопасности.

Сейчас следователи проводят обыски с целью изъятия необходимой документации на строительство и ввод в эксплуатацию указанного дома. Также допрашиваются представители фирмы-застройщика и сотрудники администрации. Кроме того, назначена строительно-техническая экспертиза.

Между тем, ранее сотрудники администрации утверждали, что все квартиры были сданы в соответствии со всеми нормами, а в непригодное для жизни состояние их привели сами новоселы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уголовное дело возбуждено по поводу некачественного жилья для детей-сирот в Воротынце
В Нижнем Новгороде прошел рейд по проверке автобусов на соблюдение требований Роспотребнадзора
13 современных площадок для воркаута откроются в Нижегородской области
Пешеходный фонтан заработал в сквере имени Героя Грабина
На нижегородской площади Лядова создадут террасированный парк
Еще 7 нижегородцев скончались от коронавируса
Скейт-парк и стена для скалолазания появятся у нижегородского стадиона «Динамо»
Строительство транспортной развязки на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде начнется 1 августа
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал избавить город от синих заборов
Прокуратура проверяет информацию о рухнувшем потолке в квартире нижегородской пенсионерки
Рестораторы накрыли стол нижегородским врачам
В Нижнем Новгороде выставили на продажу гостиницу на Верхне-Волжской набережной
В Нижнем Новгороде 17 июля синоптики прогнозируют небольшой дождь
Отпуск и пандемия