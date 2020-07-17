2020-07-17T20:09:25+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде прошел рейд по проверке автобусов на соблюдение требований Роспотребнадзора

Нарушения оказались выявлены в семи из одиннадцати проверенных автобусов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде состоялся очередной рейд по проверке соблюдения требований Роспотребнадзора. В нем приняли участие специалисты Приволжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора и минтранса Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Результаты оказались неутешительными – в семи из одиннадцати проверенных автобусов были выявлены нарушения. Все материалы проверки были переданы в Роспотребнадзор.

Напомним, по поручению губернатора Глеба Никитина региональное министерство транспорта усилило контроль за перевозчиками в части соблюдения санитарных требований. Так, после каждого рейса автобусы должны обрабатываться обеззараживающими средствами, все поверхности должны быть очищены, а водители и пассажиры должны находиться в масках. Кроме того, рассадка в салоне должна осуществляться с учетом социальной дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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