13 современных площадок для воркаута откроются в Нижегородской области

17 Июль 2020 2020-07-17T18:51:52+03:00

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13 современных площадок для занятий воркаутом откроются в Нижегородской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в нацпроект «Демография». Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, на строительство таких объектов из федерального и областного бюджетов будет выделено более 25 миллионов рублей. Строительство воркаут-площадок должно завершиться уже к концу лета.

- В прошлом году в Нижегородской области открылись 16 спортивных площадок, и они стабильно пользуются высоким спросом среди населения всех возрастов, - напомнил Глеб Никитин.

Новые спорткомплексы включают в себя уличные тренажеры, рукоходы, турники, шведские стенки, брусья, стол для настольного тенниса, баскетбольное кольцо и другое оборудование. Важно, что подходят они и для взрослых, и для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU