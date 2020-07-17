13 современных площадок для воркаута откроются в Нижегородской области
13 современных площадок для занятий воркаутом откроются в Нижегородской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в нацпроект «Демография». Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, на строительство таких объектов из федерального и областного бюджетов будет выделено более 25 миллионов рублей. Строительство воркаут-площадок должно завершиться уже к концу лета.
- В прошлом году в Нижегородской области открылись 16 спортивных площадок, и они стабильно пользуются высоким спросом среди населения всех возрастов, - напомнил Глеб Никитин.
Новые спорткомплексы включают в себя уличные тренажеры, рукоходы, турники, шведские стенки, брусья, стол для настольного тенниса, баскетбольное кольцо и другое оборудование. Важно, что подходят они и для взрослых, и для детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU