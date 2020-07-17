17 Июль 2020 2020-07-17T18:24:23+03:00

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Сухой, или пешеходный фонтан заработал в сквере имени Героя Грабина в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Благоустройство общественного пространства было завершено еще в прошлом году – в сквере появились мощеные дорожки, газоны, скамейки, скейт-площадка, тренажерная площадка и детский городок. А теперь заработал и пешеходный фонтан с разноцветной подсветкой и струями воды, бьющими прямо из мостовой – ставшим, кстати, первым подобным сооружением в городе.

Напомним, в 2019 году на благоустройство территорий по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было выделено на треть больше средств, чем в 2018 году. Все концепции благоустройства предварительно обсуждаются вместе с местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU