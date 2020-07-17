На нижегородской площади Лядова создадут террасированный парк

17 Июль 2020 2020-07-17T17:22:20+03:00

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Благоустроенный сквер планируется создать на площади Лядова около торгового центра. Об этом сообщили представители КБ «Стрелка» в пятницу, 17 июля, в ходе онлайн-презентации концепции развития данной территории. Благоустроенный сквер станет продолжением единой прогулочной зоны улицы Большой Повкровской.

По проекту, территория на площади Лядова станет террасированным парком, в котором расположатся несколько удобных зон для отдыха. Проект планируется реализовать к юбилею Нижнего Новгорода, который состоится в 2021 году.

- Уровень пространства планируется опустить до отметки минус 1,6 метра, и таким образом «подключить» его к существующему подземному переходу. Это также позволит отгородить парк от дороги,— пояснила архитектор Маргарита Лосева.

По замыслу авторов, на территории парка появятся террасы кафе и деревянный настил. Освещение будет осуществляться с помощью светодиодной ленты, цвет которой можно будет менять в зависимости от проводимых мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU