Еще 7 нижегородцев скончались от коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T16:53:17+03:00

Общее число умерших с начала пандемии составило 325 человек

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По информации регионального правительства, за минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано 216 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших, таким образом, превысило 21 тысячу человек , а точнее – 21200 нижегородцев.

За минувшие сутки 245 человек полностью вылечились от коронавируса, по данным регионального Министерства здравоохранения, коечный фонд на сегодняшний день свободен более чем наполовину. 15581 нижегородец переболел коронавирусом и вылечился.

К сожалению, за минувшие сутки COVID-19 унес жизни еще семи жителей нижегородской области. Таким образом, с начала пандемии число летальных исходов составило 325 человек из Нижнего Новгорода и области.

Напомним, за минувшие сутки новые случаи заболевания не выявлены в 28 районах Нижегородской области.

Ранее сообщалось об отмене карантина для россиян, прибывающих в Нижегородскую область регулярными рейсами.

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ИСТОЧНИК KP.RU