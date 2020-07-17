Скейт-парк и стена для скалолазания появятся у нижегородского стадиона «Динамо»

17 Июль 2020 2020-07-17T16:41:46+03:00

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Представитель КБ «Стрелка» в ходе онлайн-презентации концепции благоустройства Большой Покровской рассказали, какой видят территорию вокруг стадиона «Динамо» в Нижнем Новгороде. По словам представителей КБ, зону возле стадиона оптимально сделать молодежной.

По словам архитектора Маргариты Лосевой, жители Нижнего Новгорода сами вышли с предложением об организации молодежной площадки со скейт-парком и другими спортивными элементами. Создатели концепции развели потоки скейтеров и пешеходов и оставили центральную площадь у кинотеатра «Октябрь» неизменной – здесь появится только новое мощение.

- Территория сбоку от кинотеатра ближе к входу на стадион станет полноценным молодежным парком, - сообщила Маргарита Лосева и добавила, что парк будет отделен от транзитной части Большой Покровки озеленением.

Из спортивных элементов здесь разместится скалодром, кроме того, планируется установить вертикальную поверхность для граффити, горки из архитектурного бетона.

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ИСТОЧНИК KP.RU