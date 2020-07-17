Строительство транспортной развязки на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде начнется 1 августа
Строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде начнется 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По словам главы региона, транспортная развязка – это подарок не только для жителей Сормова, но и для всех горожан. Новая развязка ликвидирует пробки, которые скапливаются у железнодорожного переезда.
- Проект реализуется в рамках инфраструктурной программы «Город 800», которая приурочена к юбилею Нижнего Новгорода, - напомнил Глеб Никитин и подчеркнул, что новая развязка станет «важным наследием» юбилея.
Как сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов, правительством проработана логистическая схема на время строительства развязки. В частности, будут сохранены все действующие маршруты общественного транспорта в Сормове. «Все действующие маршруты будут скорректированы с учетом дорожной ситуации», – заверил Сергей Морозов.
Победителем конкурса на строительство развязки стала компания из Твери - ООО «Дорожная строительная компания». Цена контракта составила более 4,56 млрд рублей. Заключение контракта с победителем торгов запланировано на 27 июля, а к работам подрядчик должен приступить уже 1 августа.
Напомним, до мая 2022 года на Циолковского должна быть построена 4-полосная эстакада, на первом уровне которой останется проезд с улицы Культуры на Федосеенко.
На время строительства развязки транзитные транспортные потоки будут отведены:
1. с ул. КИМа и далее по ул. Хальзовской, ул. Свободы и ул. Коминтерна;
2. по ул. Баренца и затем по ул. Старая канава, ул. Сутырина, пер.Союзный;
3. по пр. Кораблестроителей и далее по ул. Коновалова и ул. Федосеенко.
Местные жители могут объехать место застройки по Светлоярской, через временные железнодорожные переезды, по улицам Торфяной и Федосеенко.
На выезде на улицу Федосеенко с улицы Торфяной установят дополнительный светофор.
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ИСТОЧНИК KP.RU