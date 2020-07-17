2020-07-17T10:48:31+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде выставили на продажу гостиницу на Верхне-Волжской набережной

Продавец оценил объект в 500 миллионов рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижнем Новгороде выставили на продажу здание гостиницы «Октябрьской». Напомним, в настоящее время гостиница работает, вся инженерная инфраструктура функционирует. Объявление о продаже объекта за 500 миллионов рублей размещено на портале Gipernn.ru.

Здание высотой в семь этажей расположено в одном из самых престижных мест города – на Верхневолжской набережной. Общая площадь всех помещений – 4,5 тысячи квадратных метров, а площадь комнат различна и варьируется от 17 до 71 квадратного метра. Нынешний владелец предлагает потенциальным покупателям использовать гостиницу не только по ее прямому назначению, но и в качестве общежития, бизнес-центра, крупного медицинского центра и т.д.

«Состояние отличное, возможна перепланировка», — говорится в объявлении. В качестве дополнительных плюсов продавец указывает систему кондиционирования, два лифта, систему пожарной безопасности и вид на Волгу из окон «Октябрьской».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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