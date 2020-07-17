В Нижнем Новгороде 17 июля синоптики прогнозируют небольшой дождь

17 Июль 2020 2020-07-17T08:59:04+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в пятницу, 17 июля, в Нижнем Новгороде 16 градусов. Небо плотно затянуто облаками.

К полудню температура воздуха поднимется до 20 градусов, и сохранится на этом уровне до самого позднего вечера. После 12.00 вероятен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду с порывами до 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится – от 749 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 79% утром до 72% к позднему вечеру.

Выходные принесут в Нижегородскую область дожди и грозы. В ночь с пятницы на субботу столбики термометров опустятся до 14 градусов, но утро будет солнечным, и к полудню разогреет до 21 градуса. После 12.00 синоптики прогнозируют дожди, которые в воскресенье «превратятся» в грозы. Температура воздуха в воскресенье - +16…+22 градуса. Переменная облачность, дожди грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU