2020-07-17T08:59:04+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде 17 июля синоптики прогнозируют небольшой дождь

Температура воздуха не поднимется выше 20 градусов
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в пятницу, 17 июля, в Нижнем Новгороде 16 градусов. Небо плотно затянуто облаками.

К полудню температура воздуха поднимется до 20 градусов, и сохранится на этом уровне до самого позднего вечера. После 12.00 вероятен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду с порывами до 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится – от 749 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 79% утром до 72% к позднему вечеру.

Выходные принесут в Нижегородскую область дожди и грозы. В ночь с пятницы на субботу столбики термометров опустятся до 14 градусов, но утро будет солнечным, и к полудню разогреет до 21 градуса. После 12.00 синоптики прогнозируют дожди, которые в воскресенье «превратятся» в грозы. Температура воздуха в воскресенье - +16…+22 градуса. Переменная облачность, дожди грозы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура проверяет информацию о рухнувшем потолке в квартире нижегородской пенсионерки
Рестораторы накрыли стол нижегородским врачам
В Нижнем Новгороде выставили на продажу гостиницу на Верхне-Волжской набережной
В Нижнем Новгороде 17 июля синоптики прогнозируют небольшой дождь
Отпуск и пандемия
114 единиц оборудования для борьбы с онкологическими заболеваниями закупят для нижегородских больниц
«Девять игроков заболели коронавирусом»: Матч «Тамбов» - «Сочи» отменен
Бывшего сотрудника нижегородского МВД отправят в места лишения свобода
В 2020 году нижегородское правительство планирует восстановить права 5 тысяч обманутых дольщиков
Как поднять себе настроение на карантине?
Счастье жительницы Нижегородской области с суженым-рецидивистом оказалось недолгим
Нижегородские спасатели развернули в небе пятиметровые флаги
Нижегородские полицейские нашли мужчину, пытавшегося взломать банкомат
В Нижегородской области продлены сроки замены водительских удостоверений
В Нижнем Новгороде 16 июля облачно и без осадков
Завершен прием заявок на конкурс по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода
Определились соперники БК «Нижний Новгород» в Лиге Чемпионов
В Нижегородской области появились станции для поездов на Симферополь
В Нижегородском кремле открылась тематическая композиция, посвященная Году памяти и славы
Умер пострадавший в авиакатастрофе с АН-2 в Большеболдинском районе
Пять музыкальных школ Нижнего Новгорода получили средства на покупку инструментов
Нижегородские аграрии получили более 1,8 млрд рублей субсидий
В Кулебаках сын бросился на мать с ножом
Улицу Нестерова перекроют для движения из-за ремонта теплосетей
Четыре нижегородских проекта получат грантовую поддержку «Команды 800»