Отпуск и пандемия

17 Июль 2020 2020-07-17T08:56:03+03:00

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Многие люди начинают строить свои планы на отпуск ещё в самом начале года, а порой, уже в конце предыдущего. Но резко возникшая ситуация с COVID-19 перевернула нашу жизнь с ног на голову, в том числе, планы на отдых.

Однако, с течением времени ситуация изменилась в лучшую сторону. В июле Росавиация планирует разрешить возобновление рейсов в туристические центры, однако при условии «сохранения карантинных мер в регионах». Исходя из этого, власти субъектов будут самостоятельно принимать решение относительно того, как поступать с туристами: либо их обязуют соблюдать самоизоляцию сроком на 14 дней, либо предложат провести карантин в обсерваторах.

Куда можно поехать? Если говорить про Россию, то взгляд падает, прежде всего, на Крым и Севастополь. С 1 июля в Крыму официально открылся курортный сезон для туристов из России. Приток туристов на полуострове увеличивается день за днём, и свободных мест на пляжах почти не найти. Перед каждым заездом в номерах гостиниц проводится генеральная дезинфекция. Уже во всю работают кафе и рестораны. Антисептики теперь присутствуют на каждом столе.

Однако необходимо помнить и о элементарных мерах предосторожности: держаться от людей на расстоянии, особенно чихающих и кашляющих, как минимум двух метров, чаще мыть руки с мылом, не трогать лицо и не прикасаться к другим отдыхающим. Без лишней необходимости не нужно трогать окружающие предметы. Во время прогулок чаще обрабатывать руки антисептическими средствами.

Планируют открыть границы и зарубежные страны. По данным Ассоциации туроператоров России, международное авиасообщение со странами дальнего зарубежья возобновится не раньше 1 августа. Первыми откроются рейсы в семь стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Берегите себя во время отпуска!