114 единиц оборудования для борьбы с онкологическими заболеваниями закупят для нижегородских больниц

16 Июль 2020 2020-07-16T21:12:25+03:00

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Нижегородскую область уже начало поступать оборудование. Только для борьбы с онкологическими заболеваниями будет закуплено 114 единиц оборудования. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Борьба с онкологическими заболеваниями входит в число приоритетов нашей системы здравоохранения, - отметил глава региона. – Именно поэтому мы придаем такое большое значение техническому переоснащению областных и межрайонных медицинских центров. Сейчас без этого невозможно оказывать современную медицинскую помощь по этому направлению.

По словам губернатора, в скором времени планируется переоснастить три медицинских центра. Среди них «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», ГБУЗ НО «Центральная городская больница города Арзамас» и ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». Также из областного бюджета выделят 50 миллионов рублей на создание четырех центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе в Балахне, Кстове, Арзамасе и на Бору.

ИСТОЧНИК KP.RU