«Девять игроков заболели коронавирусом»: Матч «Тамбов» - «Сочи» отменен

16 Июль 2020 2020-07-16T17:20:44+03:00

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Плохая новость для всех футбольных болельщиков – матч между командами «Тамбов» и «Сочи», который должен был состояться 16 июля в Нижнем Новгороде, отменен. Виной всему вспышка коронавируса среди игроков футбольного клуба «Сочи». В настоящее время опасный вирус выявлен уже у девяти игроков.

- Сейчас клуб уже сообщил в региональное Управление Роспотребнадзора о результатах тестов, - рассказали в пресс-службе РПЛ. – Теперь мы ожидаем дальнейших указаний со стороны ведомства. Одно можно сказать точно – «Сочи» не может сыграть с «Тамбовом» в матче 29-го тура.

Как оказалось, о положительных результатах тестов игроки «Сочи» узнали уже в Нижнем Новгороде. В связи с этим о проведении матча не может быть и речи. Поэтому «Сочи» может получить техническое поражение в матче с «Тамбовом».

Напомним, матч между «Сочи» и «Тамбовом» должен был состояться в Нижнем Новгороде в 20:30 16 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU