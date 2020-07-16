2020-07-16T16:54:12+03:00
Общество

Бывшего сотрудника нижегородского МВД отправят в места лишения свобода

Он проведет 4 года в колонии общего режима
Елена ЛАЗАРЕВА
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Бывшего заместителя начальника нижегородского МВД отправят в колонию на 4 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По данным источника, в течение полутора лет (с ноября 2011 по апрель 2013 года), высокопоставленный полицейский, занимая должность заместителя начальника управления тылового обеспечения, подготовил проект строительства нового учебного корпуса академии МВД в Нижнем Новгороде. Составляя смету, «тыловик» указывал завышенные цены на работу, причем разница с реальной их стоимостью составила 13 миллионов рублей. Как отмечается в пресс-релизе, госконтракт на строительство был заключен, а указанная разница необоснованно израсходована.

На экс-полицейского завели уголовное дело по факту превышения полномочий. Сотрудник МВД судом был признан виновным, и по приговору суда он не только должен выплатить МВД 13 миллионов рублей, но и понесет наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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