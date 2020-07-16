В 2020 году нижегородское правительство планирует восстановить права 5 тысяч обманутых дольщиков

16 Июль 2020 2020-07-16T16:44:28+03:00

Речь идет о нижегородцах, вложившихся в в строительство ЖК «Окский берег», многоквартирного дома по ул. Ошарской-Ванеева, ЖК «Новинки Smart Сity» и других долгостроев

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Правительство Нижегородской области планирует восстановить права около 5 тысяч обманутых дольщиков в 2020 году, сообщает заместитель губернатора Сергей Морозов в ходе совещания с органами исполнительной власти субъектов РФ. Председательствовал на совещании генеральный директор публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» Константин Тимофеев.

Замгубернатора рассказал о взаимодействии Нижегородской области и Фонда. В частности, о возобновлении остановившегося строительства «Новинки Smart City».

По словам Сергея Морозова, еще в прошлом году квартиры в четырех достроенных домах получили 246 дольщиков.

«В июле достроены еще 2 дома (126 дольщиков). Всего до конца 2020 года планируем ввести в эксплуатацию 9 домов (это 562 дольщика), в 2021 году — 10 (972)», - отметил Сергей Морозов. Все это позволило вычеркнуть «Новинки» из категории «проблемных» домов, и есть все шансы, что к 800-летию Нижнего Новгорода ЖК будет полностью достроен.

Всего в 2020 году планируется восстановить права около 5 тысяч обманутых дольщиков, вложившихся в строительство ЖК «Окский берег», многоквартирного дома по ул. Ошарской-Ванеева, ЖК «Новинки Smart Сity», ЖК «Университетский», объектов ВВСК.

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ИСТОЧНИК KP.RU