2020-07-16T15:58:47+03:00
На здоровье

Как поднять себе настроение на карантине?

Предлагаем несколько способов
Валерия ГРОМОВА
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Несмотря на то, что многие граждане уже вовсю вышли на работу, режим повышенной готовности в нашей стране ещё не отменён. А это значит, что свободный доступ в различные сферы общественной жизни ещё не полностью открыт для людей. И большую часть свободного времени мы продолжаем проводить дома. Однако не для всех эта мера безопасности остаётся приятным времяпрепровождением.

Как поднять себе настроение в это непростое время? Предлагаем несколько способов это сделать.

1. Виртуальное путешествие. Несмотря на то, что некоторые страны уже планируют открыть свои границы для туристов, невозможно сказать, когда это произойдёт наверняка. Кроме того, многие люди не всегда имеют возможность путешествовать. Или не имеют вообще. И если раньше к виртуальных поездкам люди относились несерьезно, то в нынешних условиях это вызывает огромный интерес.

2. Семинары и вебинары. Новые темы для обсуждений возникают каждый день. Да, порой трудно из огромного потока идей выбрать то, что вам действительно интересно. Но это вовсе не означает, что их нет, и не следует вообще пытаться их найти.

3. Тело в порядке. Снятие некоторых ограничений пока что не коснулись спортзалов и фитнес-клубов. Однако, прерывать свои тренировки по причине отсутствия тренажера не стоит, ведь длительный перерыв неблагоприятно отразиться на вашем организме.

4. Старые вещи. А вы давно перебирали свой шкаф? Загляните в него как-нибудь на досуге: уверены, вы найдёте там массу увлекательного и интересного.

5. Новые обои. Наверняка вы, блуждая по квартире, часто ловите себя на мысли, что пора бы уже переклеить эти пожелтевшие обои в ванной или заменить облезлый фартук на кухне. Но вам всё никак не хватает на это времени. Теперь оно у вас есть: надо только всё грамотно спланировать. Быть может, такое занятие подойдёт не всем, однако оно очень эффективное.

Проводите время дома с пользой. Берегите себя и своих близких!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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