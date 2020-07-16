Счастье жительницы Нижегородской области с суженым-рецидивистом оказалось недолгим

Жительница Воротынского района познакомилась по переписке с заключенным. Воспылав взаимными нежными чувствами, влюбленные решили воссоединиться после освобождения мужчины. И теперь последствия их недолгого романа расследуют следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, после полного отбытия наказания мужчина приехал к женщине для совместного проживания. Обеспечивать молодую семью мужчина чувствовал себя обязанным, но работать при этом не хотел. Поэтому присматривал дачный дом, в котором отсутствовали хозяева, и, в вечернее время, взламывая замок либо выставляя стекло из рамы окна, проникал внутрь, похищал продукты питания, электроинструменты, иконы и вообще все, что представляло материальную ценность.

Позднее, как установили следователи, добытчик уехал в Володарский район Нижегородской области и там совершил еще ряд аналогичных подвигов. Всего на территории Воротынского и Володарского районов в период с июля по август 2019 года мужчина совершил 9 краж из садовых домиков. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил около 300 000 рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража).

Семейное счастье разбилось об Уголовный кодекс - по всей вероятности, «молодожен» вновь отправится туда, откуда прибыл в Нижегородскую область.

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