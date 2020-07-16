2020-07-16T12:57:45+03:00
Общество

Нижегородские спасатели развернули в небе пятиметровые флаги

МЧС России в 2020 году отмечает 30-летний юбилей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда совершили парашютный прыжок с высоты 1500 метров в Богородском районе и развернули в небе пятиметровый флаг 30 лет МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Прыжок приурочен к 30-летнему юбилею службы спасателей.

Кроме того, на высоте птичьего полета спасатели развернули российский триколор и флаг с символикой 75 лет Победы размером 5 метров. Также, в рамках тренировки спасатели совершили десантирование в воду.

Напомним, 17 июля 1990 года Президиумом Верховного Совета РСФСР было принято постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей». В дальнейшем структура несколько раз реорганизовывалась, пока в итоге не образовалось Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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