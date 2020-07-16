Нижегородские полицейские нашли мужчину, пытавшегося взломать банкомат
В начале июля неизвестный мужчина пытался гвоздодером взломать банкомат в отделении банка по улице Ванеева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инструментом ему удалось повредить терминал, а затем он при помощи троса, который предварительно прикрепил к автомобилю, припаркованному на улице, попытался вскрыть отсек, где находились купюры.
Однако, когда он попытался вытащить кассеты с деньгами, сработала сигнализация, которая неожиданно напугала грабителя и он сбежал. По факту покушения на кражу сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Как установило следствие, в банкомате на момент ограбления было более 3 миллионов рублей.
Сейчас 27-летний нижегородец, причастный к покушению на кражу в особо крупном размере, задержан. По его словам, деньги ему потребовались на оплату операции больной матери.
Следствие продолжается, максимальное наказание за совершенное преступление - до 7,5 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU