2020-07-16T09:58:30+03:00
Общество

В Нижегородской области продлены сроки замены водительских удостоверений

Подразделения ГИБДД перешли на шестидневный режим работы
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Замена водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будет осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

До конца года водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений. Подать заявление на замену удостоверения можно через электронную почту в ближайшее экзаменационное подразделение, список которых есть на сайте госавтоинспекции. К заявлению необходимо приложить сканированные копии всех необходимых документов. Кроме того, можно предварительно записаться на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В срочных и безотлагательных случаях можно лично обратиться в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди, сообщает пресс-служба ведомства.

Подразделения ГИБДД перешли на шестидневный режим работы для исключения очередей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области продлены сроки замены водительских удостоверений
В Нижнем Новгороде 16 июля облачно и без осадков
Завершен прием заявок на конкурс по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода
Определились соперники БК «Нижний Новгород» в Лиге Чемпионов
В Нижегородской области появились станции для поездов на Симферополь
В Нижегородском кремле открылась тематическая композиция, посвященная Году памяти и славы
Умер пострадавший в авиакатастрофе с АН-2 в Большеболдинском районе
Пять музыкальных школ Нижнего Новгорода получили средства на покупку инструментов
Нижегородские аграрии получили более 1,8 млрд рублей субсидий
В Кулебаках сын бросился на мать с ножом
Улицу Нестерова перекроют для движения из-за ремонта теплосетей
Четыре нижегородских проекта получат грантовую поддержку «Команды 800»