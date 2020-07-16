В Нижегородской области продлены сроки замены водительских удостоверений
Замена водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будет осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
До конца года водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений. Подать заявление на замену удостоверения можно через электронную почту в ближайшее экзаменационное подразделение, список которых есть на сайте госавтоинспекции. К заявлению необходимо приложить сканированные копии всех необходимых документов. Кроме того, можно предварительно записаться на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
В срочных и безотлагательных случаях можно лично обратиться в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди, сообщает пресс-служба ведомства.
Подразделения ГИБДД перешли на шестидневный режим работы для исключения очередей.
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ИСТОЧНИК KP.RU