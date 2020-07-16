2020-07-16T09:10:50+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде 16 июля облачно и без осадков

Температура воздуха не поднимется выше 21 градуса
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в четверг 16 июля, в Нижнем Новгороде 17 градусов. Небо затянуто облаками, но дождя нет.

К полудню температура воздуха поднимется до 21 градуса, во второй половине дня - до 20 градусов тепла, осадков по-прежнему ждать не стоит. К 21.00 синоптики прогнозируют снижение температуры до +17 градусов, но возможно, в регион заглянет солнце. За ночь похолодает до 15 градусов.

Ветер южный и юго-западный, скорость 3-6 метров. В первой половине дня вероятны порывы до 15 метров в секунду. Будьте осторожны и внимательны, остерегайтесь находится рядом со слабоукрепленными конструкциями и деревьями со слабой корневой системой!

К вечеру синоптики прогнозируют снижение скорости ветра. Атмосферное давление стабильное – 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 51% утром до 69% к позднему вечеру.

По данным синоптиков, завтра сохраниться такая же температура, но вероятны осадки и солнце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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