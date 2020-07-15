15 Июль 2020 2020-07-15T20:51:49+03:00

В нее вошли работы воспитанников из 10 социально-реабилитационных центров региона

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15 июля в Нижегородском кремле открылась тематическая композиция, посвященная Году памяти и славы. Об том сообщает пресс-служба областного правительства. Кроме того, как говорится в пресс-релизе, выставка приурочена к XVII Празднику цветов, который проводится ежегодно на территории кремля.

«В этом году главной темой композиции стало 75-летие великой Победы: война вошла в историю каждой семьи, и мы не могли обойти стороной особенный для нас праздник. Посетители кремля смогут посмотреть детские рисунки, отдохнуть или сфотографироваться в стилизованной зоне. Совсем недавно в кремле также открылся памятник «Горьковчанам — доблестным труженикам тыла», а сегодня появилась ещё одна композиция, которая дополнит тематические ансамбли кремля», - рассказал управляющий делами правительства и кадрового потенциала Нижегородской области Тимофей Шульга.

Важной частью композиции стали рисунки воспитанников 10 социально-реабилитационных центров области на тему «Мы помним Великую Победу».

Юные авторы получат подарки - ранцы, самокаты, велосипеды, скейтборды и ролики, которые предоставили партнеры мероприятия – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

При желании, посетители могут сфотографироваться в специально оборудованных фотозонах с военной тематикой. Например, на стилизованном солдатском привале.

ИСТОЧНИК KP.RU