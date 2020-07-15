Умер пострадавший в авиакатастрофе с АН-2 в Большеболдинском районе

15 Июль 2020 2020-07-15T17:58:40+03:00

Предприниматель был доставлен в больницу с множественными ожогами

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Пострадавший в авиакатастрофе с АН-2 54-летний индивидуальный предприниматель скончался. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции по труду Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла 13 июля около четырех часов утра рядом с деревней Кистенево. После столкновения с землей Ан-2 загорелся на площади 30 квадратных метров. Была названа предварительная причина – столкновение воздушного судна с линией электропередач.

Как выяснилось, с самолета проводилась химическая обработка полей. Один человек погиб на месте, второй был доставлен в ожоговый центр Университетской клиники ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России с множественными ожогами и черепно-мозговой травмой.

Также на сайте трудовой инспекции сообщается, что самолетом во время катастрофы управлял сам 54-летний предприниматель, который арендовал воздушное судно для обработки полей.

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ИСТОЧНИК KP.RU