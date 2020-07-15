Нижегородские аграрии получили более 1,8 млрд рублей субсидий

15 Июль 2020 2020-07-15T14:59:52+03:00

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Предприятиям агропромышленного комплекса Нижегородской области направлено более 1,8 млрд рублей субсидий с начала 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Как подчеркнул губернатор, поддержка аграрного комплекса не должна прекращаться независимо от экономической ситуации. «Всего на развитие региональных предприятий АПК в 2020 году будет направлено более 4 млрд рублей средств господдержки», - сказал Глеб Никитин и добавил, что сегодня аграрии получили уже 1,8 миллиарда рублей.

По словам Глеба Никитина, субсидии направлены на проведение полевых работ; развитие молочного и мясного скотоводства; строительство и реконструкцию животноводческих объектов; приобретение сельхозтехники; уплату процентов по кредитам; реализацию проектов комплексного развития сельских территорий; поддержку кадров и другие направления.

Также ранее сообщалось, что в текущем году сельхозпроизводители региона получили 8,7 миллиарда льготных кредитов. Это на 1/5 больше, чем в прошлом году. Кроме того, аграрии области получили более 300 млн рублей льготных займов из регионального «Фонда поддержки АПК».

Как подчеркнул губернатор, важно сохранить экономическую стабильность на предприятиях АПК, и меры господдержки должны в этом помочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU