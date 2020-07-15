В Кулебаках сын бросился на мать с ножом
Следователем Выксунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
По данным источника, ранним утром 14 июля в доме по улице Ежова в Кулебаках пьяный сынок ударил мать ножом. 59-летняя женщина скончалась, а подозреваемый был задержан на месте преступления. Свою вину он не отрицает.
По информации пресс-службы ведомства, следователи установили, что подозреваемый и ранее дебоширил и скандалил. И не впервые поднимает на мать руку, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Расследование продолжается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU