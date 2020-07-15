2020-07-15T14:28:34+03:00
Общество

В Кулебаках сын бросился на мать с ножом

Отморозок неоднократно избивал мать
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователем Выксунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

По данным источника, ранним утром 14 июля в доме по улице Ежова в Кулебаках пьяный сынок ударил мать ножом. 59-летняя женщина скончалась, а подозреваемый был задержан на месте преступления. Свою вину он не отрицает.

По информации пресс-службы ведомства, следователи установили, что подозреваемый и ранее дебоширил и скандалил. И не впервые поднимает на мать руку, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять музыкальных школ Нижнего Новгорода получили средства на покупку инструментов
Нижегородские аграрии получили более 1,8 млрд рублей субсидий
В Кулебаках сын бросился на мать с ножом
Улицу Нестерова перекроют для движения из-за ремонта теплосетей
Четыре нижегородских проекта получат грантовую поддержку «Команды 800»
МЧС: Мощный град может повториться в Нижегородской области 15 июля
От коронавируса вылечились уже более 15 тысяч жителей Нижегородской области
Карантин в Дивееве могут снять после 20 июля
312 нижегородцев скончались от коронавируса с начала пандемии
«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи, Симферополь и Анапу
Подросток на мопеде сбил годовалую девочку в Сеченове
Глеб Никитин назвал Нижний Новгород «непричесанным и неумытым»
Автобусы изменят свои маршруты на 3 месяца из-за ремонта на Малой Покровской
Опять грозы: в Нижегородскую область снова идет непогода
90-летний пенсионер без прав устроил ДТП в Нижегородской области
71 спортивная организация возобновила тренировки в Нижегородской области
Мэр Дзержинска предложил поменять статус трех поселков
Сирены будут выть в Нижнем Новгороде более двух недель
Жара до +36 градусов снова ожидается в Нижегородской области
«Помогите найти сестру!»: 30-летняя Галина Соколова пропала в Нижнем Новгороде
План мероприятий по борьбе с борщевиком разработан в Нижегородской области
В Володарском районе семейная пара убила знакомую и продолжила прерванный отдых
Пенсионный фонд начинает выплаты опекунам престарелых и детей-сирот
Фельдшер скорой помощи Автозавода умерла от коронавируса
378 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц за сутки