В Кулебаках сын бросился на мать с ножом

15 Июль 2020 2020-07-15T14:28:34+03:00

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Следователем Выксунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

По данным источника, ранним утром 14 июля в доме по улице Ежова в Кулебаках пьяный сынок ударил мать ножом. 59-летняя женщина скончалась, а подозреваемый был задержан на месте преступления. Свою вину он не отрицает.

По информации пресс-службы ведомства, следователи установили, что подозреваемый и ранее дебоширил и скандалил. И не впервые поднимает на мать руку, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU