2020-07-15T13:14:18+03:00
Общество

Улицу Нестерова перекроют для движения из-за ремонта теплосетей

Все ограничения будут сняты в конце августа
Валерия ГРОМОВА
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На улице Нестерова в Нижнем Новгороде в ближайшие дни начнется ремонт теплосетей. Из-за этого перекроют для движения несколько участков.

Ограничения вступят в силу в 20:00 в пятницу, 17 июля 2020 года. Сначала на три дня автомобилистам запретят ездить около дома №3. Движение там откроется уже в 8:00 20 июля.

С 20:00 27 июля закроют участок у дома №7 – там ограничения продлятся почти месяц. Движение восстановится лишь в 20:00 21 августа. А затем на три дня запрещающие дорожные знаки появятся между домами №2 и №4.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, все работы завершатся в 5:00 24 августа, и движение по улице Нестерова будет полностью открыто. Департамент транспорта в свою очередь просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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