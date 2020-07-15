2020-07-15T12:23:40+03:00
Общество

Четыре нижегородских проекта получат грантовую поддержку «Команды 800»

Их одобрила экспертная комиссия
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сразу четыре проекта получат финансовую поддержку «Команды 800» в Нижегородской области. Теперь к масштабному юбилею приволжской столицы будет создана серия пластилиновых мультфильмов, снят пилот комедийного сериала, а также проведены фестиваль «Том Сойер Фест-2020» и экспедиция «Зеленый коридор».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в создании мультфильмов будут задействованы жители Нижнего Новгорода. Эпизоды пилотного выпуска комедийного сериала Бориса Казанцева «На дне» – это новое приключение, которое раскрывает город и его жителей с разных сторон.

А работы в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» запланированы в квартале вокруг Церкви Трех Святителей. В планах - ремонт знакового объекта – усадьбы Лемке. Что касается экспедиций, то организаторы планируют проводить их по самым популярным и востребованным туристическим маршрутам в Нижегородском, Канавинском, Сормовском и Автозаводском районах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре нижегородских проекта получат грантовую поддержку «Команды 800»
МЧС: Мощный град может повториться в Нижегородской области 15 июля
От коронавируса вылечились уже более 15 тысяч жителей Нижегородской области
Карантин в Дивееве могут снять после 20 июля
312 нижегородцев скончались от коронавируса с начала пандемии
«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи, Симферополь и Анапу
Подросток на мопеде сбил годовалую девочку в Сеченове
Глеб Никитин назвал Нижний Новгород «непричесанным и неумытым»
Автобусы изменят свои маршруты на 3 месяца из-за ремонта на Малой Покровской
Опять грозы: в Нижегородскую область снова идет непогода
90-летний пенсионер без прав устроил ДТП в Нижегородской области
71 спортивная организация возобновила тренировки в Нижегородской области
Мэр Дзержинска предложил поменять статус трех поселков
Сирены будут выть в Нижнем Новгороде более двух недель
Жара до +36 градусов снова ожидается в Нижегородской области
«Помогите найти сестру!»: 30-летняя Галина Соколова пропала в Нижнем Новгороде
План мероприятий по борьбе с борщевиком разработан в Нижегородской области
В Володарском районе семейная пара убила знакомую и продолжила прерванный отдых
Пенсионный фонд начинает выплаты опекунам престарелых и детей-сирот
Фельдшер скорой помощи Автозавода умерла от коронавируса
378 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц за сутки