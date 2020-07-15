Четыре нижегородских проекта получат грантовую поддержку «Команды 800»

15 Июль 2020 2020-07-15T12:23:40+03:00

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Сразу четыре проекта получат финансовую поддержку «Команды 800» в Нижегородской области. Теперь к масштабному юбилею приволжской столицы будет создана серия пластилиновых мультфильмов, снят пилот комедийного сериала, а также проведены фестиваль «Том Сойер Фест-2020» и экспедиция «Зеленый коридор».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в создании мультфильмов будут задействованы жители Нижнего Новгорода. Эпизоды пилотного выпуска комедийного сериала Бориса Казанцева «На дне» – это новое приключение, которое раскрывает город и его жителей с разных сторон.

А работы в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» запланированы в квартале вокруг Церкви Трех Святителей. В планах - ремонт знакового объекта – усадьбы Лемке. Что касается экспедиций, то организаторы планируют проводить их по самым популярным и востребованным туристическим маршрутам в Нижегородском, Канавинском, Сормовском и Автозаводском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU