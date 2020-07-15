МЧС: Мощный град может повториться в Нижегородской области 15 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T11:41:58+03:00

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Аномальная жара в Нижегородской области потихоньку начала отступать. На смену ей пришли грозы и ливни. Они снова обрушатся на регион 15 июля 2020 года.

Как сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в отдельных районах возможен даже град и сильные порывы ветра до 18 метров в секунду. Из-за этого повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня – могут обрываться провода, рушиться слабые конструкции и падать деревья. На дорогах не исключается увеличение числа ДТП.

В связи с этим ГУ МЧС рекомендует нижегородцам укрываться от непогоды в зданиях, держаться подальше от ЛЭП и деревьев, а также не парковать около них свои машины. Не стоит забывать о правилах безопасности: не секрет, что во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями и металлическими конструкциями, а также пользоваться мобильными телефонами.

Также спасатели советуют не пользоваться автомобилями без крайней необходимости. Но если вы уже сели за руль, то снизьте скорость и будьте предельно внимательны.

Напомним, огромный град размером с куриное яйцо обрушился накануне на Арзамасский район. Впечатляющими снимками местные жители поделились в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU