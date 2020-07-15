От коронавируса вылечились уже более 15 тысяч жителей Нижегородской области
С начала пандемии коронавирус побороли уже 15 065 жителей Нижегородской области – за минувшие сутки больницы покинули еще 397 человек. Как уточнили в региональном минздраве, по числу выписанных за день пациентов Нижегородская область входит в топ-5 регионов России.
По данным на 15 июля 2020 года, на амбулаторном лечении остаются 3,6 тысячи нижегородцев, у которых инфекция протекает в бессимптомной или легкой форме. Еще 1,6 тысячи человек лечатся в больницах под наблюдением врачей.
Напомним, на настоящий момент в Нижегородской области в общей сложности зафиксировано 20 763 случая заражения COVID-19. При этом более 310 человек скончались.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 20 763 человек;
- число умерших выросло до 312 человек;
- число выздоровевших выросло до 15 065 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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