От коронавируса вылечились уже более 15 тысяч жителей Нижегородской области

15 Июль 2020 2020-07-15T11:24:24+03:00

За сутки из больниц выписались еще почти 400 пациентов

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С начала пандемии коронавирус побороли уже 15 065 жителей Нижегородской области – за минувшие сутки больницы покинули еще 397 человек. Как уточнили в региональном минздраве, по числу выписанных за день пациентов Нижегородская область входит в топ-5 регионов России.

По данным на 15 июля 2020 года, на амбулаторном лечении остаются 3,6 тысячи нижегородцев, у которых инфекция протекает в бессимптомной или легкой форме. Еще 1,6 тысячи человек лечатся в больницах под наблюдением врачей.

Напомним, на настоящий момент в Нижегородской области в общей сложности зафиксировано 20 763 случая заражения COVID-19. При этом более 310 человек скончались.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 20 763 человек;

- число умерших выросло до 312 человек;

- число выздоровевших выросло до 15 065 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU