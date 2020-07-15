312 нижегородцев скончались от коронавируса с начала пандемии
Общее число умерших нижегородцев, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, выросло до 312 человек. Согласно информации, опубликованной утром 15 июля на сайте стопкоронавирус.рф, за последние сутки в больницах скончались еще семь пациентов.
У большинства погибших течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.
Кстати, с начала пандемии в Нижегородской области коронавирусом заболели более 20,7 тысячи человек. Большинство из них уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. При этом коечный фонд свободен на 57% - в настоящее время от опасной инфекции в медицинских учреждениях региона лечатся около 1,6 тысячи человек.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 20 763 человек;
- число умерших выросло до 312 человек;
- число выздоровевших выросло до 15 065 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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