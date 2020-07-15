2020-07-15T11:03:05+03:00
Общество

312 нижегородцев скончались от коронавируса с начала пандемии

За последние сутки в больницах скончались еще семь человек
Юлия ИСАЕВА
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Общее число умерших нижегородцев, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, выросло до 312 человек. Согласно информации, опубликованной утром 15 июля на сайте стопкоронавирус.рф, за последние сутки в больницах скончались еще семь пациентов.

У большинства погибших течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Кстати, с начала пандемии в Нижегородской области коронавирусом заболели более 20,7 тысячи человек. Большинство из них уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. При этом коечный фонд свободен на 57% - в настоящее время от опасной инфекции в медицинских учреждениях региона лечатся около 1,6 тысячи человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 20 763 человек;

- число умерших выросло до 312 человек;

- число выздоровевших выросло до 15 065 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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