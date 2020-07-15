Подросток на мопеде сбил годовалую девочку в Сеченове

15 Июль 2020 2020-07-15T09:36:20+03:00

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12-летний подросток на мопеде сбил маленькую девочку на Советской улице в Сеченове. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, инцидент произошел около семи часов вечера во вторник, 14 июля 2020 года.

Согласно информации, мальчик управлял двухколесным транспортным средством без прав. Он ехал около дома №47 в то время, как под колесами оказался годовалый ребенок.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали также, что малышка переходила дорогу в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Она находилась в сопровождении родителя. К счастью, девочка сильно не пострадала. С места происшествия ее доставили в Центральную районную больницу, а после осмотра врачом отпустили домой на амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU