Глеб Никитин назвал Нижний Новгород «непричесанным и неумытым»

Губернатор Нижегородской области, который в минувшие выходные провел выездное совещание в районе нового трамплина К-60, пообещал привести приволжскую столицу в порядок к ее 800-летию. Чиновник опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграм», в котором подчеркнул, что много раз называл Нижний Новгород «непричесанным и неумытым».

- Существовавшая многие годы система управления и реагирования в городе оставляет желать лучшего. Многие участки розданы бездумно и бессистемно для размещения объектов, недостойных центра города, или для точечной застройки без необходимой инфраструктуры, - написал Глеб Никитин.

Глава региона считает, что главной бедой являются заборы, которые срочно необходимо убирать.

- Все поручения зафиксированы в специальном программном продукте в привязке к геолокации объектов и фамилии ответственного (дал более 40 поручений). Это не микроменеджмент. Вместе с властями города формируем единую позицию по типовым вопросам, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в ходе этого совещания губернатор поручил благоустроить территорию вокруг трамплина К-60, построенного на Гребном канале. По его словам, нужно проработать два варианта развития. Первый связан со строительством метро в районе Сенной площади, а второй должен включать в себя первоочередные работы к юбилею города.

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