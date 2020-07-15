Автобусы изменят свои маршруты на 3 месяца из-за ремонта на Малой Покровской

15 июля 2020 года в Нижнем Новгороде была перекрыта улица Малая Покровская – там запланирован масштабный ремонт теплосетей, который продлится три месяца. На это время нескольким автобусам придется изменить свой маршрут.

Так, автобусы А-26, А-43 и Т-18 будут ездить от Большой Покровской в направлении улицы Малой Покровской по площади Горького, улицам Максима Горького и Ильинской.

Маршрутка Т-37 от площади Горького в сторону Малой Ямской поедет через площадь Горького, улицам Максима Горького и Ильинской.

Также изменится и маршрут А-41 и Т-57 – автобусы будут следовать от улицы Максима Горького в направлении улицы Малой Покровской по площади Максима Горького, улицам Максима Горького и Ильинской. А-45 в свою очередь от улицы Максима Горького в сторону площади Минина будет курсировать по площади Максима Горького, улице Максима Горького, площади Свободы, улице Варварской. В обратном направлении движение будет организовано по такой же схеме.

КОНКРЕТНО

Улицу Малую Покровскую перекрыли в 8:00 15 июля 2020 года. Ограничения будут сняты 15 октября. Ремонт разделится на несколько частей:

- с 15 до 31 июля ограничат участок у дома №6,

- с 31 июля до 16 августа – у дома №6/1,

- с 16 до 31 августа – у дома №6/2,

- с 31 августа до 16 сентября – у дома №8,

- с 16 сентября до 1 октября – у дома №10.

- с 1 октября до 15 октября –у дома №12.

Объехать зоны проведения работ можно по прилегающим улицам.

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