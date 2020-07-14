2020-07-14T21:15:29+03:00
Общество

Опять грозы: в Нижегородскую область снова идет непогода

При этом возможны порывы южного ветра до 15-20 метров в секунду
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Непогода снова надвигается на Нижегородскую область – в ближайшие часы в регионе вероятны грозы с ливнями и градом. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

- Вечером 14 июля с сохранением ночью 15 июля 2020 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы. В отдельных районах возможны ливни, град и порывы южного ветра до 15-20 метров в секунду, - перечисляют спасатели.

При этом температура воздуха даже ночью будет оставаться очень высокой - +21…+23 градуса Цельсия в ночные часы и до +27 градусов днем.

Кстати, судя по прогнозу синоптиков, гроз нам в ближайшие дни предстоит еще немало. Например, на следующей неделе они вероятны почти каждый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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