2020-07-14T20:09:59+03:00
Происшествия

90-летний пенсионер без прав устроил ДТП в Нижегородской области

Мужчина ехал на мопеде и не уступил дорогу легковушке
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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90-летний пенсионер стал виновником дорожно-транспортного происшествия в Сокольском районе Нижегородской области. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла в районе дома №17 по улице Строителей в Сокольском. Пожилой мужчина, управляя мопедом «Сим», не предоставил преимущество в движении при выезде с прилегающей территории и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Как выяснилось позже, у пенсионера не было даже водительских прав.

Каким-то чудом мужчина почти не пострадал – он отделался ушибом правого коленного сустава. Его доставили в ЦРБ, где оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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