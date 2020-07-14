71 спортивная организация возобновила тренировки в Нижегородской области
71 спортивная организация уже возобновила тренировки в Нижегородской области после режима самоизоляции. Но, как и следовало ожидать, не без ограничений, сообщают в региональном министерстве спорта. Так, на закрытых площадках должно присутствовать не более трех обучающихся. На открытых площадках допускается количество до семи человек, но при этом они должны соблюдать дистанцию 1,5 метра.
В частности, тренировочный процесс возобновился в ФОКе «Мещерский» - там начались занятия у двух групп по баскетболу. Тренировки для всех воспитанников вернулись и в спортивной школе олимпийского резерва по гребному спорту. А в ближайшее время должны открыться и ледовые арены, а также бассейны.
Напомним, в Нижегородской области продолжает реализацию региональный проект «Ни дня без спорта», который поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU