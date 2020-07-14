Сирены будут выть в Нижнем Новгороде более двух недель

14 Июль 2020 2020-07-14T17:50:00+03:00

Проверка работы системы оповещения будет проводиться с 15 июля по 1 августа 2020 года

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В последние месяцы нижегородцы частенько слышали на улицах города тревожные оповещения: то напоминали о необходимости соблюдать самоизоляцию, то о противопожарном режиме. А в ближайшее время, судя по всему, оповещения станет еще больше: в Нижнем Новгороде будут проводить проверку оповещения жителей через систему «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Проверка взаимодействия региональной платформы комплекса «Безопасный город» с комплексной системой экстренного оповещения населения будет проводиться в Нижнем Новгороде с 15 июля по 1 августа 2020 года.

- В этот период возможен запуск сирен автоматизированной системы центрального оповещения населения. Просим жителей с пониманием отнестись к настройке оборудования, - обратились к горожанам в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU