2020-07-14T16:52:09+03:00
Общество

Жара до +36 градусов снова ожидается в Нижегородской области

Аномалия затронет южные районы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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После ряда гроз и незначительного похолодания в Нижегородской области вновь ожидается аномальная жара. Об этом предупреждает региональный Центр управления в кризисных ситуациях со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

- Днем во вторник, 14 июля 2020 года, местами по южной половине Нижегородской области ожидается сильная жара – до +35…+36 градусов Цельсия, - отмечают спасатели. А ведь такая температура воздуха может привести и к авариям на трансформаторных подстанциях, и деформациям железнодорожного полотна… Кроме того, возможно увеличение количества аварий на маломерных судах.

В самом Нижнем Новгороде, кстати, тоже будет жарко, но не до такой степени – столбики термометров не поднимутся выше +31…+32 градусов Цельсия. А вот в среду, 15 июля, снова вероятны дожди и грозы. Но и жара не отступит – в дневные часы температура воздуха будет составлять +26…+27 градусов Цельсия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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