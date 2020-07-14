2020-07-14T12:28:05+03:00
Общество

378 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц за сутки

Общее число выздоровевших в Нижегородской области сейчас составляет 14 668 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Отличная новость для всех, кто следит за статистикой коронавируса в Нижегородской области – за последние сутки из больниц было выписано еще 378 нижегородцев. Таким образом, опасной инфекцией уже переболели 14 668 жителей области. Это свыше 71% от числа всех заболевших в регионе. Такие данные предоставил оперативный штаб Нижегородской области.

- В настоящее время в больницах находится около 1,6 тысячи нижегородцев, - говорится в сообщении. – Еще пять тысяч человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме, а то и вовсе бессимптомно. В обсерваторах сейчас остаются только 65 человек.

По данным регионального оперативного штаба, Нижегородская область входит в первую тройку российских регионов по числу выписанных из больниц.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки на территории Нижегородской области было выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных сейчас составляет 20 534 человека. У всех у них диагноз официально подтвержден.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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